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FETÖ'den aranan şahsı jandarma yakaladı

FETÖ'den aranan şahsı jandarma yakaladı
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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan İ.Ö., jandarma ekiplerince Çay ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde İ.Ö. isimli şahsın FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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