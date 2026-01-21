Haberler

86 yaşındaki sürücü kazada ağır yaralandı

86 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü, otomobille çarpışarak ağır yaralandı. olayın ardından kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için polis çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan 86 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, kent merkezi Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. (86) yönetimindeki tescilsiz motosiklete plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, elektrikli bisiklet sürücüsünün durumunun ciddiyeti koruduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

