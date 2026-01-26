Haberler

Elektrik üretim tesisinde yangın

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan Borbes elektrik üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevler ve dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plastik yakıtı kullanılarak elektrik üretimi yapılan Borbes isimli elektrik üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına önce fabrika çalışanları müdahale ederken ardından itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin ve dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
