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Afyonkarahisar'da Devrilen Tırda Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da Devrilen Tırda Yangın Çıktı
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Bolvadin-Emirdağ kara yolunda tırın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Jandarma ekipleri, itfaiye gelmeden önce alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilen tırın alt tarafından yükselen alevlere jandarma ekipleri yangın tüpü ile müdahale etti.

Olay, Bolvadin- Emirdağ kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü M.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 01 AVK 764 plakalı tır otogar kavşağında yola yan devrildi. Yaklaşık 23 ton tır gübre yüklü olan tırın dorsesindeki ürünler yola saçılırken, aracın alt tarafında yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahale eden jandarma oldu

İtfaiye ekipleri gelmeden önce jandarma ekipleri yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin de müdahalesiyle araçta çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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