Afyonkarahisar'da çocukların ölümüne serinlik oyunu

Afyonkarahisar'da sıcak havadan bunalan yaşları 4 ile 10 arasında değişen çocuklar, Anıt Park'taki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Çocukların tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalıştığı görüntüler adeta ölüme davetiye çıkardı.

Hava sıcaklığının 32 derecelere kadar çıkarak etkisini artırdığı kentte parka gelen bazı çocuklar serinlemek amacıyla süs havuzlarına girdi. Yüzme havuzu olarak kullanılmayan ve zemini kaygan olan havuzlarda koşup oynayan çocuklar, olası düşme, yaralanma ve elektrik tesisatından kaynaklanabilecek risklere rağmen uzun süre suda kalarak yüzdü.

Yetkililer, çocukların can güvenliği açısından süs havuzlarına girmesinin tehlikeli olduğunu belirterek ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı