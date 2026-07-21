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Afyonkarahisar'da çocukların ölümüne serinlik oyunu

Afyonkarahisar'da çocukların ölümüne serinlik oyunu
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Afyonkarahisar'da hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşmasıyla bunalan 4-10 yaş arası çocuklar, Anıt Park'taki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Kaygan zemin ve elektrik tesisatı riskine rağmen suda oynayan çocuklar tehlikeye aldırış etmedi. Yetkililer aileleri uyardı.

Afyonkarahisar'da sıcak havadan bunalan yaşları 4 ile 10 arasında değişen çocuklar, Anıt Park'taki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Çocukların tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalıştığı görüntüler adeta ölüme davetiye çıkardı.

Hava sıcaklığının 32 derecelere kadar çıkarak etkisini artırdığı kentte parka gelen bazı çocuklar serinlemek amacıyla süs havuzlarına girdi. Yüzme havuzu olarak kullanılmayan ve zemini kaygan olan havuzlarda koşup oynayan çocuklar, olası düşme, yaralanma ve elektrik tesisatından kaynaklanabilecek risklere rağmen uzun süre suda kalarak yüzdü.

Yetkililer, çocukların can güvenliği açısından süs havuzlarına girmesinin tehlikeli olduğunu belirterek ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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