5 katlı binanın çatı katındaki yangın korkuttu

Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Olay, Sandıklı ilçesi Şirinevler Mahallesi Yunusemre Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Binanın çatı katında dumanların çıktığın fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Sandıklı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıda bulunan asansör motorundan çıktığı tahmin edilen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında çatı katının altındaki dairelerin boş olması nedeniyle yaralan ve dumandan etkilenenin olmadığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR