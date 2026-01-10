Haberler

Kent merkezinde çalınan kamyonet ilçede bulundu

Afyonkarahisar'da çalınan kamyonet, polis ekiplerinin kameralarla yaptığı inceleme sonucu İscehisar ilçesinde bulundu. Olayın faili H.S. gözaltına alındı ve kamyonet sahibiyle buluşturuldu.

Afyonkarahisar'da çalınan kamyonet polis ekiplerinin saatler süren kamera incelemesi sonrası kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki ilçede bulundu.

Olay kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nakliyecilik yapan bir vatandaş kamyonetinin çalındığını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler çalınan kamyonetin izini Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti. Ekipler ardından aracı kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki İscehisar ilçesinde buldu. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişinin H.S., isimli şahıs olduğunu belirleyen şahıs ardından şüpheliyi gözaltına aldı. Çalınan kamyonetin ise sahibine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Haberler.com
