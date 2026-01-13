Haberler

Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi

Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi
Afyonkarahisar'da buzlanan yolda kayan bir minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası buzlanan yolda kayan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M. idaresindeki 34 EA 1002 plakalı minibüs buzlanan yolda kayıp kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

