Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi
Afyonkarahisar'da buzlanan yolda kayan bir minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası buzlanan yolda kayan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M. idaresindeki 34 EA 1002 plakalı minibüs buzlanan yolda kayıp kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa