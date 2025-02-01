Afyonkarahisar'da Büyük Yangın: İki Katlı Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Afyonkarahisar merkez Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangın, iki katlı bir binada büyük hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Afyonkarahisar İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ancak yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu