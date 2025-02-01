Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
4 milyon emeklinin beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Zam farkları ne zaman yatacak? Emeklinin beklediği tarih netleşti
Ege beşik gibi! Peş peşe 4 deprem meydana geldi

Bir bölgemiz beşik gibi! 5 saatte 4 deprem meydana geldi
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Afyonkarahisar'da Büyük Yangın: İki Katlı Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Afyonkarahisar'da Büyük Yangın: İki Katlı Bina Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangın, bir binayı kullanılamaz hale getirdi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü ve binayı tamamen tahrip etti. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar merkez Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangın, iki katlı bir binada büyük hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Afyonkarahisar İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ancak yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu

Kaynak: Haberler.com / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa
img

Zam farkları ne zaman yatacak? Emeklinin beklediği tarih netleşti
img

Kadroya alınmadı
img

Bir bölgemiz beşik gibi! 5 saatte 4 deprem meydana geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.