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Polisin bir haftalık denetim raporu açıklandı

Polisin bir haftalık denetim raporu açıklandı
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Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 7 bin 850 kişinin kimliği sorgulanırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca aranan 29 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde yaklaşık 8 bin kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetimlerde ayrıca çok sayıda ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 22 -29 Haziran tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 850 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, bin 985 aracında sorgusu yapıldı. Denetimlerde ayrıca 3 adet tüfek,

4 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 160 mermi, 26 uyuşturucu hap, 17 uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 7 bıçak ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 29 kişi de yakalandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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