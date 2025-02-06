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Afyonkarahisar'da Aranan Suçlu JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan Suçlu JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, kasten öldürme ve diğer suçlardan toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan K.A.Y. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da 4 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde K.A.Y., isimli şahsın kasten öldürme, reşit olmayan ile cinsel ilişki, mala zarar verme ve hakaret suçlarından olmak üzere toplamda 4 ayrı suçtan ve 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şahsı Sinanpaşa ilçesi Küçükhüyük beldesindeki ikametinde yakalandı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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