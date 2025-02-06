Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.R.A. isimli şahıs, jandarma tarafından Döğer Beldesi'nde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyelerini sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.R.A. isimli şahıs, İhsaniye'nin Döğer Beldesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa