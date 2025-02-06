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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.R.A. isimli şahıs, jandarma tarafından Döğer Beldesi'nde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyelerini sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.R.A. isimli şahıs, İhsaniye'nin Döğer Beldesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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