Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs 6 Dosyadan 11 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Yakalandı
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık ve diğer suçlardan toplamda 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.K. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da 6 farklı dosyadan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce suç ve suçluyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar devam etmektedir. Hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması ve dolandırıcılık suçları ile 5 farklı dosyadan olmak üzere toplam 6 dosyadan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan B.K., isimli şahıs yakalanmış, gerekli işlemlerin akabinde cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa