İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...

Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs 6 Dosyadan 11 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık ve diğer suçlardan toplamda 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.K. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da 6 farklı dosyadan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce suç ve suçluyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar devam etmektedir. Hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması ve dolandırıcılık suçları ile 5 farklı dosyadan olmak üzere toplam 6 dosyadan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan B.K., isimli şahıs yakalanmış, gerekli işlemlerin akabinde cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title