Şüphe üzerine durdurulan otomobilde Kalaşnikov ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada Kalaşnikov tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Dinar ilçesinde şüphe üzerinden durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada bir adet Kaleşnikov olarak bilinen AK-47 isimli piyade tüfeği, 2 adet tüfeğe ait şarjör ve 42 Adet 7,62 mm çapında mermi ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR