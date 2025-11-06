Afyonkarahisar'da Anneler İçin Uyuşturucu İle Mücadele Eğitimi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 130 anne ve anne adayına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre eğitim çalışması Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde yapıldı. Gerçekleştirilen eğitim çalışması ile ilgilibAfyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Gömü beldesinde 127 vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi, Bağımlılıkla Mücadele ve

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Uygulaması' konularında eğitim semineri icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR