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Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından 9-16 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar, şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve il genelinde denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan 1 kişi ile hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 37 şahıs yakalandı. Uygulamalarda 7 bin 876 şahıs ve 1 bin 745 araç sorgulanırken, 1 tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 50 mermi, 142 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde emdirilmiş 6 peçete ve 13,29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca 11 bıçak ele geçirilirken, 11 şahsa bıçak taşımaktan idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde toplam 28 şahıs ve 32 araca da idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı