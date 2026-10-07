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Afyonkarahisar'da 8 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

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Afyonkarahisar'da 18 suç kaydı bulunan ve 8 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 18 ayı suç kaydı bulunan ve 8 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde 18 suç kaydı olan S.Ö.'nün 8 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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