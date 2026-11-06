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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı, soruşturmayı 3 savcı yürütüyor

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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı, soruşturmayı 3 savcı yürütüyor
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı. Saldırganın yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmayı 3 Cumhuriyet savcısının yürüttüğü belirtildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan saldırganın yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve çiftçilikle uğraştığı öğrenildi. Saldırganın katliamı neden gerçekleştirdiği ise henüz netlik kazanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Arif Sefa Ö. (28), akşam saatlerinde kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından aracına binen şahıs, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlarıyla seyir halinde olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Saldırganın ilk hedefi olan S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Çiftçilik yapıyormuş

Katliamı gerçekleştiren Arif Sefa Ö.'nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı, yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Köyde çiftçilik yaptığı ve geçimini bu şekilde sağladığı belirtilen saldırganın, 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

3 Cumhuriyet savcısı soruşturmayı yürütüyor

Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Yakalanan katil zanlısı Arif Sefa Ö.'nün ise gece geç saatlerde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına getirileceği öğrenildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde cenaze otopsi çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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