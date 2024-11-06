Afyonkarahisar'da 75 Öğrenciye Güvenli Trafik Eğitimi
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa ilçesindeki İstiklal ilkokulunda 75 öğrenciye güvenli trafik eğitimi verdi. Eğitimde emniyet kemeri, trafik işaretleri ve yaya geçidi kuralları uygulamalı olarak öğretildi.
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 75 öğrenciye güvenli trafik eğitimi verdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde bulunan İstiklal ilkokulunda öğrenim gören toplamda 75 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Eğitim çalışmasında emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, trafik işaret ve levhaları, yaya geçidi üst ve alt geçit kullanım ve karşıdan karşıya geçme kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.
Eğitim faaliyetlerinin ilerleyen günlerde farklı okullarda da yapılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR