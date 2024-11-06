Afyonkarahisar'da 75 Öğrenciye Güvenli Trafik Eğitimi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 75 öğrenciye güvenli trafik eğitimi verdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde bulunan İstiklal ilkokulunda öğrenim gören toplamda 75 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Eğitim çalışmasında emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, trafik işaret ve levhaları, yaya geçidi üst ve alt geçit kullanım ve karşıdan karşıya geçme kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim faaliyetlerinin ilerleyen günlerde farklı okullarda da yapılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR