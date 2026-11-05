Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda şüpheli için Eskişehir'de önlem alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda şüpheli için Eskişehir'de önlem alındı Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda şüpheli için Eskişehir'de önlem alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İhsaniye'de 7 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesinin ardından kaçan şüpheli için çevre illerde alarm verildi. Eskişehir-Seyitgazi karayolunda önlem alan polis ekipleri, şüphelinin gasp ettiği araçla Eskişehir'e yönelebileceği ihtimaliyle denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 7 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Eskişehir-Seyitgazi karayolunda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 farklı otomobilde toplam 7 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından saldırganın kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin kaçış güzergahlarına ilişkin çevre illerdeki güvenlik güçleri alarma geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı şüphelinin gasp ettiği araçla Eskişehir istikametine yönelebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde güvenlik noktası oluşturan çok sayıda polis ekibi, güzergaha araç durdurucu kapan yerleştirdi. Çelik yelekli ve uzun namlulu silahlarla yol üzerinde konuşlanan ekipler, şüphelinin yakalanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
Rahmi Özkan'ın 'Genelev' sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale32

Rahmi Bey'in "genelev" anısına Müge Anlı müdahale etti

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!
CHP Sözcüsü Sarı'dan yıllar sonra gelen Özgür Özel itirafı! 'Bir zamanlar...'

CHP Sözcüsü yıllar sonra itiraf etti! Özel ile ilgili sözleri bomba
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı

Böyle çekip gitmişti, bir daha geri dönmedi
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor

Erdoğan'dan Azerbaycan'la kriz iddialarına yanıt! Ziyaret tarihi verdi
Danilo Şef haklıymış! Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti

Danilo Şef haklıymış! Korkulu rüyası meslektaşını işinden etti
Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu

Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu