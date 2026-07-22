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Jandarma drone destekli operasyonda 67 bin 704 uyuşturucu hap ele geçirdi

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde drone destekli operasyonda 67 bin 704 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 67 bin 704 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar il merkezinde ikamet eden S.Y. (46) isimli şüphelinin Uşak'tan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'da satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kullandığı otomobili Düzağaç beldesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Dronların da kullanıldığı operasyonda durdurulan araçla yapılan aramada 67 bin 704 adet sentetik uyuşturucu hap ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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