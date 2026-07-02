Beş aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z. idaresindeki 03 AP 062 plakalı araçla çarpıştı. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü D.Ö. idaresindeki 03 ADY 837 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan D.Ö.'nün kullandığı araç park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte B.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazan'ın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı