Haberler

Beş aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z. idaresindeki 03 AP 062 plakalı araçla çarpıştı. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü D.Ö. idaresindeki 03 ADY 837 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan D.Ö.'nün kullandığı araç park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte B.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazan'ın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı

Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku

Kadın turistin kabusu bitmek bilmedi
Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı

Anne ve oğlunu yedikleri peynir hastanelik etti
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı
Antalya'da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın

Çocuk parkında iğrenç görüntü! Sarmaş dolaş 2 erkeği uyarınca...
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı