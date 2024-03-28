Afyonkarahisar'da 32 anne ve anne adayına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından 32 anne ve anne adayına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBIM Büro Amirliği görevlileri uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşımızın desteğinin alınması amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu çerçevede Nasreddin Hoca Anaokulunda 32 anne ve anne adayına eğitim verdi. - AFYONKARAHİSAR