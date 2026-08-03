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Afyonkarahisar'da Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kontrolden çıkan traktörün yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan traktörün yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaralılar düştükleri yerden kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren mücadelesi sonrası çıkarıldı.

Kaza, Çay ilçesi baraj yolundan ilçe merkezine inen güzergahta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.S. idaresindeki 32 YG 258 plakalı traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.S. ile traktörde yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı. Yaralılar düştükleri yerden yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası çıkarılmaların ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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