Afyonkarahisar'da 3 Milyon 350 Bin Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 350 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Çay ilçesi girişinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada 3 milyon 350 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından polis tarafından araçta bulunan 1 kişi gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR