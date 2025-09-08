Afyonkarahisar'da 3 Milyon 350 Bin Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, polis tarafından şüpheli bir kamyonette 3 milyon 350 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 350 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Çay ilçesi girişinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada 3 milyon 350 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından polis tarafından araçta bulunan 1 kişi gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa