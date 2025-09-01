Afyonkarahisar'da 3.9 Milyon Sahte Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kamyonette 3 milyon 950 bin adet sahte bandrollü boş makaron bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta arama yapan ekipler koliler içerisinde 3 milyon 950 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirdi. Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa