Afyonkarahisar'da 3.9 Milyon Sahte Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonette 3 milyon 950 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta arama yapan ekipler koliler içerisinde 3 milyon 950 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirdi. Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR