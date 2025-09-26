Haberler

Afyonkarahisar'da 2 Metre Boyunda Engerek Yılanı Ürperti Yarattı

Afyonkarahisar'da 2 Metre Boyunda Engerek Yılanı Ürperti Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandıklı ilçesinde avcılar tarafından bulunan 2 metre boyundaki engerek yılanı, görenlerde korku yarattı. Avcılar, yılanı zarar vermeden yuvasına geri göndermeyi tercih etti.

Afyonkarahisar'da avcılar tarafından arazide bulunan yaklaşık 2 metre boyundaki engerek yılanı görenleri ürküttü.

Sandıklı ilçesi Akharım beldesi kırsalında avcılar tarafından bulunan 2 metre boyundaki engerek yılanı boyu ve cüssesi ile görenleri korkuttu. Yılanın görüntüsünü çeken avcılar ona zarar vermeden yuvasına girmesine izin verdiler. Avcıların yılanın görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaşırken, görüntüleri görenler ise yaptıkları yorumlarda korku ve endişelerini dile getirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu, verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz

Mazbatayı veren Ali Koç'un tören sonundaki son cümlesi olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.