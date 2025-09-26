Afyonkarahisar'da 2 Metre Boyunda Engerek Yılanı Ürperti Yarattı
Sandıklı ilçesinde avcılar tarafından bulunan 2 metre boyundaki engerek yılanı, görenlerde korku yarattı. Avcılar, yılanı zarar vermeden yuvasına geri göndermeyi tercih etti.
Afyonkarahisar'da avcılar tarafından arazide bulunan yaklaşık 2 metre boyundaki engerek yılanı görenleri ürküttü.
Sandıklı ilçesi Akharım beldesi kırsalında avcılar tarafından bulunan 2 metre boyundaki engerek yılanı boyu ve cüssesi ile görenleri korkuttu. Yılanın görüntüsünü çeken avcılar ona zarar vermeden yuvasına girmesine izin verdiler. Avcıların yılanın görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaşırken, görüntüleri görenler ise yaptıkları yorumlarda korku ve endişelerini dile getirdiler. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa