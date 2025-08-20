Afyonkarahisar'da 19 Kilogram Dökme Tütün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 19 kilogram dökme tütün ele geçirildi.

Değirmenayvalı Mahallesi'nde ikamet eden şahsın ev ve eklentilerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 Ağustos tarihinde arama yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 7 bin 450 adet dolu makaran, 164 adet bandrolsüz sigara, 16 adet elektronik sigara, 19 kilogram dökme tütün ve 1 adet tütün ve sigara sarma makinası ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine yasal kanunlar çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğini aktardı. - AFYONKARAHİSAR