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Afyonkarahisar'da 17 Yıl Hapis Cezaevi Aranan İki Hırsız Yakalandı

Afyonkarahisar'da 17 Yıl Hapis Cezaevi Aranan İki Hırsız Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan M.G. ve M.M.E. isimli iki şahsı Emirdağ ilçesinde yakaladı. Şahıslar, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.G. ve M.M.E. isimli şahısların kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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