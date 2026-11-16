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Afyonkarahisar'da 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, güvenlik güçlerinin takibi sonucu kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan A.E., isimli şahsın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan takip sonrası şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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