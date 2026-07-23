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Polis 15 yıl 25 gün hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

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Afyonkarahisar'da 15 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan ve 11 suç kaydı bulunan V.Ö., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 11 artı suç kaydı bulunan ve 15 yıl 25 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 'çocuğu kasten öldürmek, hükümlü veya tutuklunun kaçması, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından hakkında 15 yıl 25 gün hapis cezası bulunan ve 11 suç kaydı olduğu belirlenen V.Ö., polis tarafından yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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