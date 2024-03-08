Afyonkarahisar Akçin İlkokulu Müdürü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar eğitim camiasının sevilen Okul Müdürü Yakup Kadri Işıkcı, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu. Merhum Işıkcı'nın ani ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.
Afyonkarahisar Akçin İlkokulu Müdürü Yakup Kadri Işıkcı, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu.
Afyonkarahisar eğitim camiasının sevilen Okul Müdürü Yakup Kadri Işıkcı, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Işıkcı, bugün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Merhum Işıkcı'nın ani ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu. Merhum Işıkçı bugün Cuma nazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak. - AFYONKARAHİSAR