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Afyon İhsaniye'de 5 kişiyi öldüren zanlının Eskişehir'de araç yağmaladığı öne sürüldü

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan şüphelinin Eskişehir'de bir aracı yağmaladığı iddia edildi. Ayazini ve Kıyır köylerinde iki otomobilde bulunan 5 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu, şüphelinin kırmızı hafif ticari araçla kaçtığı belirlendi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan şüphelinin Eskişehir'in Seyitgazi ve Çifteler yolu arasında bir aracı yağmaladığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü ve Kıyır köylerinde iki farklı otomobil içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldükleri, ardından şahsın kırmızı hafif ticari bir araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlerde cinayeti işleyen şahsın şehir dışından geldiği tespit edilmişti. Olay sonrasında şüphelinin Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Çifteler ilçesine giden yol üzerinde bir otomobili yağmalamak suretiyle alarak kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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