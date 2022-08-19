Bir garip hırsızlık olayı! Çalınan eşya herkesi hayreti düşürdü 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da meydana gelen bir hırsızlık olayı bu kadarına da 'pes' dedirtti. Umumi tuvalete giren şahıslar, pisuarlara zarar verip bir alaturka tuvaletin taşını ise çalarak kayıplara karıştı. Afyonkarahisar'da yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Kent merkezi Yenice mahallesinde bir umumi tuvalete giren hırsızlar, çaldıkları eşyayla herkesi hayrete düşürdü. TUVALET TAŞINI ÇALDILAR Fuar Alanı olarak bilinen mesirelik alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler, girdikleri tuvalette pisuarlarına zarar verip alaturka bir taşı yerinden çıkararak çaldı. 60 BİN TL'LİK HASAR Meydana gelen olayda tuvalette büyük hasar meydana geldi. Pisuarları kıran hırsızlar, işletmeye 60 bin TL'lik zarar verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler

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