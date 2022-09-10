Afyon 3. sayfa: Şuhut'ta araç sürücülerine yönelik trafik denetimi 3. Sayfa Haberleri Afyon haber: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücülere yönelik alkol ve emniyet kemeri denetimi yapıldı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücülere yönelik alkol ve emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen iki araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik Şuhut-Karaadilli kara yolunda denetim yaptı. Ekipler uygulama noktasında sürücülere can güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulundu. Denetimde, araçların fenni muayene, mesleki yeterlilik belgesi, araçların zorunlu mali sigortaları ile sürücülerin alkol testi ve emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Yapılan denetim sonucunda kurallara uymadıkları belirlenen iki araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Tragger Şuhut 3. Sayfa Haberler

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