Kilis’te Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörüyle Afrin Çayı'ndan geçmeye çalışırken suyun içinde mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Yastıca köyünde bir vatandaş traktörüyle Afrin Çayı'ndan geçmeye çalıştığı sırada suyun içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan kişi, traktörü ile birlikte bulunduğu yerden çıkarıldı. - KİLİS

