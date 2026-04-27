Haberler

Kilis’te Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörüyle Afrin Çayı'ndan geçmeye çalışırken suyun içinde mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Yastıca köyünde bir vatandaş traktörüyle Afrin Çayı'ndan geçmeye çalıştığı sırada suyun içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan kişi, traktörü ile birlikte bulunduğu yerden çıkarıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

