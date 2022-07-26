Son dakika haberleri | Afrin Çayı'nda balık tutarken suya düşen muhtar boğularak öldü Son dakika haber: Afrin Çayı'nda balık tutarken suya düşen muhtar boğularak öldü Kilis'in Musabeyli ilçesinde Afrin Çayı'nda balık tutarken suya düşen köy muhtarı boğularak hayatını kaybetti. Afrin Çayı'nda balık tutarken suya düşen muhtar boğularak öldü KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde Afrin Çayı'nda balık tutarken suya düşen köy muhtarı boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Dutluca köyünde Afrin çayında balık tutan Kaynaklı köyü muhtarı Menderes Tokdemir suya düştü. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Menderes Tokdemir'in cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırdı. Olayla ilgili jandarma soruşturmayı sürdürüyor. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa Musabeyli Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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