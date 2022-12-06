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Afganistan'da patlama: 7 ölü, 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Afganistan'da patlama: 7 ölü, 6 yaralı

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde işçileri taşıyan otobüsün geçişi esnasında yol kenarına döşenen mayının infilak etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde işçileri taşıyan otobüsün geçişi esnasında yol kenarına döşenen mayının infilak etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinin 3. bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis sözcüsü Mohammad Asif Waziri tarafından yapılan açıklamada, "Bugün yerel saatle 07.00'de Balkh'ta bir patlama yaşandı. Otobüste Hairatan kentine giden petrol işçileri bulunuyordu" ifadeleri kullanıldı. İlk incelemelere göre patlamanın yol kenarına yerleştirilmiş bir mayından kaynaklandığını belirten Waziri, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen bir grup olmadı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan 3. Sayfa Haberler

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