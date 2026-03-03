AFAD ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği içinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret ettiği görüşmede; Gazze başta olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda AFAD koordinasyonunda yürütülen insani yardım faaliyetlerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından sağlanan destekler, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlardan biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar, afet farkındalığı ve gönüllülük çalışmaları, afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin yapılacak doğru davranış şekilleri ile afet bilincinin toplumun tamamına yayılmasını sağlamak amacıyla kurumlar arasında devam eden iş birliği, afet ve acil durum faaliyetleri ve insani yardımlar konusunda AFAD Başkanlığı, Diyanet işleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı arasındaki koordinasyon ve muhtelif iş birliği konuları başta olmak üzere ilgili çeşitli hususlarda istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı