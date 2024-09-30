Kaza ihbarına giden AFAD aracı devrildi: 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'te sıkışmalı trafik kazası ihbarına giden AFAD aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı.

Kaza Karabük-Yenice kara yolu Yalnızca Tüneli'nde meydana geldi. Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazası ihbarına giden M.B. idaresindeki 78 AF 056 plakalı AFAD aracı tünel içerisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile M.Ö. isimli personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Karabük AFAD Müdürü Mustafa Avcı olay yerine gelerek kaza ile ilgili bilgi aldı.