Son Dakika | Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni gelişme: 2 kadın şüpheli yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı 2 kişiyi tespit etti. Söz konusu şüphelilerin adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulunduklarını, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında araştırma yapıp bilgi toplamaya çalıştıklarını belirleyen polis, bu kişilerin yargılama süreci devam eden soruşturmayla ilgili adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulduklarını saptadı. Yalancı tanıklarla asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulundukları ileri sürülen 2 şüphelinin yakalanması için bugün Şişli ve Üsküdar'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında Meltem D. ve Ferhunde E.V. adlı 2 örgüt üyesi kadın yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği belirtildi. - İSTANBUL