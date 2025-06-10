Adliye Meydanında Rüzgar Faciası: İki Personel Yaralandı

Adliye Meydanında Rüzgar Faciası: İki Personel Yaralandı
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İstanbul Adalet Sarayı meydanında şiddetli rüzgar nedeniyle bariyerlerin devrilmesi sonucu iki personel yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Adliye meydanındaki bariyerler rüzgarın etkisiyle 2 personelin üzerine devrildi

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı meydanında tedbir amaçlı bulunan bariyerler, şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 adliye personelinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 personel ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği'nde memur olarak görev yapan 2 kadın personel, mesai sonrası evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıktı. Meydanda tedbir amaçlı bulunan bariyerler, personel etrafından yürüdüğü sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildi.

Biri kolundan, diğeri bacağından yaralanan 2 personelin üzerine devrilen bariyer, adliyenin polis memurlarının müdahalesiyle kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerince diz kısmını hareket ettiremeyen personel sedye yardımıyla ambulansa götürüldü.

2 personelin yaralandığı olayda bazı bariyerlerin tedbir amaçlı üst kısımlarının çıkarıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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