Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat kararını tahlil ve tetkik sonuçlarına göre verecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu, eksik tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep etti. Adli Tıp Kurumu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkere ile Polat'ın hastaneye sevk edilmesini ve eksik görülen tahlil ve tetkiklerin tamamlanmasını istedi. Bu sonuçlara göre ilgili kurulun karar vereceği belirtildi.
Adli Tıp Kurumu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istediği, bunun sonucunda karar verileceği öğrenildi.
Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkere ile, Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi. İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi. Mahir Polat'ın hastaneye sevk edileceği, tahlil ve tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa