Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Adıyaman-Malatya Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman-Malatya Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman-Malatya karayolunun 48. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Özkan Ö. ve yolcu Serkan A. yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman-Malatya karayolunun 48. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Adıyaman karayolunda önceki gün saat 09.30 sıralarında 38 yaşındaki Özkan Ö. idaresindeki 05 DG 022 plakalı araç, Adıyaman'dan Malatya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kazada sürücü Özkan Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan 42 yaşındaki Serkan A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yolun trafiğe açık olduğun öğrenildi. - MALATYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.