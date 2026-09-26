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Adıyaman Kuştepe köyünde bahçede çıkan yangın ağaçlara zarar verdi

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Adıyaman Kuştepe köyünde bahçede çıkan yangın ağaçlara zarar verdi
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Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçede yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı, bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Adıyaman'da bahçede çıkan yangın ağaçlara zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçede yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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