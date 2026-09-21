Adıyaman Kahta'da tırdan kayarak yola devrilen paletli kepçe trafiği kesti

Adıyaman Kahta'da tırdan kayarak yola devrilen paletli kepçe trafiği kestiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde rampayı çıkan tırın üzerindeki paletli kepçe kayarak yola devrildi. Bu nedenle yol trafiğe kapandı ve iş makinesi yapılan çalışmalar sonrası yoldan kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seyir halindeki tırın üzerinden düşen paletli kepçe, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde rampayı çıktığı sırada tırın üzerindeki paletli kepçe kayarak yola devrildi. Kepçenin yola devrilmesiyle yol trafiğe kapandı. İş makinesi, yapılan çalışmalar sonrası yoldan kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı