Hurdalık yangını korkuttu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hurdacıda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı