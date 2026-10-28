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Adıyaman Kahta'da 13 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı, öğrenci yaralandı

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Adıyaman Kahta'da 13 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı, öğrenci yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki öğrenciye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan öğrenci, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Mevlana Ortaokulu yakınlarında Muhammed Enes Ö'ye (13) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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