Haberler ›› 3. Sayfa ›› Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı

9 Aralık 2023 13:34 Son Güncelleme: 13:36 Abone Ol

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve taş düşmesi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler üst grup yolu heyelan ve taş düşmesi, Yarpuzlu Şahintepe Yolu kaya düşmesi ve Karaköse Surud yolu kaya düşmesi sonucu ulaşım kapandı. İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından kapanan köy yollarının açma çalışmaları sürdürülüyor.