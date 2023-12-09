Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve taş düşmesi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler üst grup yolu heyelan ve taş düşmesi, Yarpuzlu Şahintepe Yolu kaya düşmesi ve Karaköse Surud yolu kaya düşmesi sonucu ulaşım kapandı. İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından kapanan köy yollarının açma çalışmaları sürdürülüyor.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve taş düşmesi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler üst grup yolu heyelan ve taş düşmesi, Yarpuzlu Şahintepe Yolu kaya düşmesi ve Karaköse Surud yolu kaya düşmesi sonuca ulaşma kapandı.
İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından kapanan köy yollarının açma çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN