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Adıyaman'ın Gerger ilçesi Kütüklü köyünde silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Adıyaman'ın Gerger ilçesi Kütüklü köyünde silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kütüklü köyünde husumetli olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde husumetli olduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Gerger ilçesine bağlı Kütüklü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetlisiyle karşılaşan M.Y. (45) ile M.M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M.T., belindeki silahla M.Y.'ye ateş etti. Karnından ve ayaklarından vurulan M.Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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